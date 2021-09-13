Ученые: вакцинация против коронавируса третьей дозой нужна не всем

Дополнительные бустерные дозы вакцины против COVID-19 не нужны для всего населения.

Ученые американской Администрации по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступили против использования бустерных доз для прививки от коронавирусной болезни, сообщает агентство Reuters.

«Итак, существующие доказательства не показывают необходимости применения бустерной дозы для всего населения», — отметили специалисты.

По их словам, бустерные дозы полезны для людей со слабой иммунной системой.

В то же время FDA разрешило применение третьей дозы вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и Moderna для американцев с ослабленным иммунитетом.

В Украине пока не рассматривают возможность вакцинации населения бустерной или третьей дозой вакцины от COVID-19.