Данія відкрила доступ до бустерної вакцинації усім громадянам від 18 років

Данія запроваджує бустерне щеплення від коронавірусу для всіх громадян віком від 18 років.

Про це повідомила заступниця голови Управління охорони здоровʼя Данії, пише Associated Press.

«Ревакцинація пропонується з однаковим інтервалом всім особам віком від 18 років», — заявила вона.

Раніше у Данії бустерну дозу могли отримати лише люди похилого віку та з ослабленим імунітетом. Тепер кожен дорослий може вакцинуватися через шість місяців після введення другої дози.