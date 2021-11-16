Дослідження: Бустерна доза вакцини CoronaVac підвищує її ефективність. Інші препарати ще більше посилюють ефект

Відповідні дані оприлюднили у МОЗ Малайзії, де дозволили третю дозу вакцини CoronaVac, а також дозволяють колоти третю дозу AstraZeneca чи Pfizer тим, хто пройшов повний курс вакцинації китайським препаратом.

Бустерна доза китайської вакцини CoronaVac підвищує її ефективність до 70—80%. Водночас інші препарати ще більше посилюють ефект — до 90%.

За даними досліджень, вакцина CoronaVac захищає від симптоматичного перебігу хвороби на 50—80%, однак під час циркуляції штаму «Дельта» цей показник значно знижується.

У Малайзії повідомили, що після третьої дози вакцини CoronaVac ефективність зростає до 74%. Якщо ж третьою дозою стане препарат від AstraZeneca — до 94%, а якщо препарат від Pfizer — до 95%.

У жовтні результати аналогічних досліджень публікувало і Міністерство охорони здоров’я Чилі. За їхніми даними, захист від зараження після третьої дози вакцини CoronaVac становить 80%, після третьої дози вакцини AstraZeneca — 93%, а після Pfizer — 90%.