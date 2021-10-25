Головний санлікар розповів, яким категоріям людей в Україні рекомендуватимуть додаткову дозу вакцини

Головний санлікар Ігор Кузін розповів, кому надаватимуть право на додаткову дозу вакцини від коронавірусу. Її рекомендуватимуть людям зі зниженим імунітетом.

Про це він розповів на брифінгу 25 жовтня.

За його словами, засідання Національної технічної групи експертів минулого тижня виробило чіткі рекомендації для введення додаткової дози вакцини. Міністерство охорони здоров’я найближчим часом почне переводити їх у відповідний наказ.

«Якщо говорити про деталі, то вакцина буде рекомендована тим людям, які пережили трансплантацію органів, які постійно приймають імуносупресивні препарати, мають імунодефіцитні стани, первинні або набуті. Для цих категорій були прописані чіткі рекомендації», — пояснив Кузін.