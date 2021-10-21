МОЗ створить комісію для розслідування летальних випадків серед COVID-вакцинованих

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко доручив головному державному санітарному лікарю створити комісію, яка розглядатиме випадки складного перебігу коронавірусу або летальних випадків від COVID-19 у вакцинованих людей.

Таким чином фахівці хочуть визначити, у кого були фіктивні довідки про вакцинацію, пише Інтерфакс-Україна.

«Це складна тема (визначення відсотка госпіталізованих людей, що мають фальшиві документи про вакцинацію), але я особисто доручив головному державному санітарному лікарю створити комісію, яка розглядатиме кожен такий випадок, — повідомив Ляшко.

За його словами, ця комісія буде створена для того, щоб розібратися, чи було реально зроблено щеплення, оскільки це все впливає на доказову базу того або іншого імунобіологічного препарату.