Минздрав создаст комиссию для расследования летальных случаев среди COVID-вакцинированных

Министр здравоохранения Виктор Ляшко поручил главному государственному санитарному врачу создать комиссию, которая будет рассматривать случаи сложного протекания коронавируса или летальных случаев от COVID-19 у вакцинированных людей.

Таким образом специалисты хотят определить, у кого были фиктивные справки о вакцинации, пишет Интерфакс-Украина.

«Это сложная тема (определение процента госпитализированных людей, имеющих фальшивые документы о вакцинации), но я лично поручил главному государственному санитарному врачу уже создать комиссию, которая будет рассматривать каждый такой случай, — сообщил Ляшко.

По его словам, эта комиссия будет создана для того, чтобы разобраться, была ли реально сделана прививка, поскольку это все влияет на доказательную базу того или иного иммунобиологического препарата.