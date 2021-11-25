Дания открыла доступ к бустерной вакцинации всем гражданам от 18 лет

Дания вводит бустерную прививку от коронавируса для всех граждан в возрасте от 18 лет.

Об этом сообщила заместитель главы Управления здравоохранения Дании, пишет Associated Press.

«Ревакцинация предлагается с одинаковым интервалом всем лицам от 18 лет», — заявила она.

Ранее в Дании бустерную дозу могли получить только пожилые люди и с ослабленным иммунитетом. Теперь каждый взрослый может вакцинироваться шесть месяцев спустя после введения второй дозы.