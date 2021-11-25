Дания открыла доступ к бустерной вакцинации всем гражданам от 18 лет

Дания вводит бустерную прививку от коронавируса для всех граждан в возрасте от 18 лет.
Об этом сообщила заместитель главы Управления здравоохранения Дании, пишет Associated Press.
«Ревакцинация предлагается с одинаковым интервалом всем лицам от 18 лет», — заявила она.
Ранее в Дании бустерную дозу могли получить только пожилые люди и с ослабленным иммунитетом. Теперь каждый взрослый может вакцинироваться шесть месяцев спустя после введения второй дозы.
Вакцинация в стране добровольная, 88,4% граждан получили одну дозу вакцины, а 86,4% — две.
В то же время министр здравоохранения Магнус Хойнике заявил, что в Дании ужесточат карантин, в частности, речь идет о требовании носить защитные маски и использовании COVID-документов.
- 12 ноября в Дании после двух месяцев свободы вернули карантинные ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом, который вновь признали «социально критической болезнью».
- Ранее бустерную прививку ввели Франция, Молдова (для отдельных категорий людей), Италия, Германия, США.
- Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что бустерная доза вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 станет доступна украинцам после того, как страна достигнет 50-процентной вакцинации населения.