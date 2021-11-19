В США одобрили бустерную дозу вакцин Moderna и Pfizer против коронавируса для людей от 18 лет

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило бустерную дозу вакцины Moderna для вакцинации против коронавируса для людей от 18 лет.

Об этом сообщается на сайте компании.

Речь идет об использовании дозы 50 мкг для всех взрослых, прошедших вакцинацию любым другим одобренным препаратом против коронавируса.

Как отмечается, бустерную дозу следует вводить, по меньшей мере, через шесть месяцев после завершения первичной вакцинации против COVID-19.

«Это разрешение на использование в экстренных случаях пришло в тот критический момент, когда мы вступаем в зимние месяцы и сталкиваемся с ростом числа случаев COVID-19 и госпитализаций по всей стране», — заявил главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансел.