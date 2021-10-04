Европейский регулятор разрешил третью дозу Pfizer и Moderna людям со слабым иммунитетом. Остальные могут пройти ревакцинацию через полгода

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило вводить бустерные дозы вакцины против коронавируса.

Соответствующие рекомендации комитет ЕМА обнародовал после заседания 4 октября.

Согласно решению агентства, дополнительную дозу вакцин Pfizer и Moderna можно вводить людям с очень ослабленной иммунной системой, но минимум через 28 дней после второй дозы.

Как отмечается, к такому выводу в ЕМА пришли после того, как исследования показали, что дополнительная доза этих вакцин увеличивает способность вырабатывать антитела против вируса COVID-19 у пациентов с пересаженными органами, у которых ослабленная иммунная система.

«Хотя нет прямых доказательств того, что способность вырабатывать антитела у этих пациентов защищает от COVID-19, ожидается, что дополнительная доза повысит уровень защиты, по крайней мере, у некоторых пациентов», — отметили в EMA.