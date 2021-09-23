В США после дополнительных исследований одобрили бустерную дозу Pfizer для уязвимых категорий

Управление по контролю за качеством продуктов и лекарств США (FDA) одобрило применение третьей дозы вакцины от Pfizer/BioNTech для людей в возрасте 65 лет и старше, а также для некоторых американцев из группы высокого риска.

Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном на сайте FDA.

«Это решение показывает, что FDA в вопросах применения вакцин против COVID-19 возлагается на науку, а также на актуальные данные», — отметили в ведомстве.