У США після додаткових досліджень схвалили бустерну дозу Pfizer для уразливих категорій

Управління з контролю за якістю продуктів та ліків США (FDA) схвалило застосування третьої дози вакцини від Pfizer/BioNTech для людей у ​​віці 65 років і старше, а також для деяких американців з групи високого ризику.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому на сайті FDA.

«Це рішення демонструє, що FDA у питаннях застосування вакцин проти COVID-19 покладається на науку, а також на актуальні дані», — зазначили у відомстві.