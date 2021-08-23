У США повністю схвалили першу вакцину — Pfizer-BioNTech

Управління з контролю якості харчових продуктів і медикаментів (FDA) видало постійний дозвіл на використання вакцини від коронавырусу, створеної американською фармацевтичною корпорацією Pfizer Inc та її німецьким партнером BioNTech. Державний регулятор визнав, що повний цикл клінічних випробувань пройшов успішно, передає ВВС. Це перша вакцина від Covid-19, яка отримала повне й остаточне схвалення влади США за стандартними правилами, а не у звʼязку з надзвичайною ситуацією.

Глава FDA Джаент Вудсток заявила, що населення може бути повністю впевнене в безпеці, ефективності та дотриманні високих стандартів якості під час виготовлення препарату. У 44 тисяч учасників клінічних випробувань антитіла утворилися в 91% випадків. FDA в грудні 2020 року дало тимчасовий дозвіл на використання препарату Pfizer-BionTech. Пізніше за аналогічною спрощеною процедурою ліцензію отримали вакцини компаній Moderna і Johnson & Johnson. Постійний дозвіл від FDA означає, що вакцину можуть отримати всі особи від 16 років. Для підлітків 12—15 років діятиме попередній тимчасовий дозвіл.