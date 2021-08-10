Розробник вакцини Pfizer вважає, що для захисту від нових штамів COVID-19 знадобиться третя доза препарату

«Третя доза може знадобитися протягом 6—12 місяців після повного курсу вакцинації для підтримки найвищого рівня захисту», — заявила вона під час представлення фінансових результатів діяльності компанії.

Про це пише Politico з посиланням на головного медичного спеціаліста компанії Озлем Тюречі.

Компанія BioNTech, яка розробила разом із Pfizer вакцину від COVID-19, вважає, що на тлі циркуляції штамів коронавірусу може знадобитися введення третьої дози вакцини .

Тюречі зазначила, що хоча нинішні дослідження демонструють «повноцінну ефективність вакцини проти наявних варіантів» коронавірусу, третя доза препарату ініціює «міцну нейтралізуючу відповідь» штаму «Дельта». При цьому в BioNTech не розглядають варіанту доопрацювання вакцини для боротьби зі штамом «Дельта».

Водночас глава BioNTech Угур Шахін уточнив, що ця ситуація може змінитися з появою наступних варіантів COVID-19. Він допустив, що «в подальший період — від 6 до 12 місяців — виникнуть наступні варіанти вірусу, які можуть потребувати адаптації вакцини».