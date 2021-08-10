Разработчик вакцины Pfizer считает, что для защиты от новых штаммов COVID-19 понадобится третья доза

Компания BioNTech, которая разработала вместе с Pfizer вакцину от COVID-19, считает, что на фоне циркуляции штаммов коронавируса может потребоваться введение третьей дозы вакцины.

Об этом пишет Politico со ссылкой на главного медицинского специалиста компании Озлем Тюречи.

«Третья доза может понадобиться в течение 6—12 месяцев после полного курса вакцинации для поддержки высокого уровня защиты», — заявила она во время представления финансовых результатов деятельности компании.