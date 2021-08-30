ВОЗ изменила позицию по третьей дозе вакцины и рекомендует колоть ее уязвимым слоям

Всемирная организация здравоохранения изменила свою позицию по третьей дозе вакцины от коронавируса. Но ее рекомендуют колоть исключительно уязвимым слоям населения.
Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге, пишет Reuters.
«Бустерная (третья) доза вакцины — это не роскошь, которую отобрали у тех, кто все еще ждет первой прививки. Это способ обеспечить безопасность для людей из самых уязвимых групп», — сказал Клюге.
По его словам, к этому следует относиться крайне осторожно, так как исследований о безопасности третьей дозы очень мало.
- Новый штамм коронавируса «Дельта» имеет более агрессивный и быстрый ход, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и требуют пребывания в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.
- Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применение третьей дозы вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и Moderna для американцев с ослабленным иммунитетом. ВОЗ при этом призвала ввести мораторий на получение третьей дозы вакцины.