ВОЗ изменила позицию по третьей дозе вакцины и рекомендует колоть ее уязвимым слоям

Всемирная организация здравоохранения изменила свою позицию по третьей дозе вакцины от коронавируса. Но ее рекомендуют колоть исключительно уязвимым слоям населения.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге, пишет Reuters.

«Бустерная (третья) доза вакцины — это не роскошь, которую отобрали у тех, кто все еще ждет первой прививки. Это способ обеспечить безопасность для людей из самых уязвимых групп», — сказал Клюге.

По его словам, к этому следует относиться крайне осторожно, так как исследований о безопасности третьей дозы очень мало.