ВООЗ змінила позицію щодо третьої дози вакцини і рекомендує колоти її вразливим верствам

Всесвітня організація з охорони здоров’я змінила свою позицію щодо третьої дози вакцини від коронавірусу. Але її рекомендують колоти винятково вразливим верствам населення.
Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, пише Reuters.
«Бустерна (третя) доза вакцини — це не розкіш, яку відібрали у тих, хто все ще чекає першого щеплення. Це спосіб забезпечити безпеку для людей з найбільш уразливих груп», — сказав Клюге.
За його словами, до цього варто ставитися украй обережно, тому що досліджень про безпеку третьої дози дуже мало.
- Новий штам коронавірусу «Дельта» має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.
- Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило застосування третьої дози вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer і Moderna для американців з ослабленим імунітетом. ВООЗ при цьому закликала ввести мораторій на отримання третьої дози вакцини.