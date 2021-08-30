ВООЗ змінила позицію щодо третьої дози вакцини і рекомендує колоти її вразливим верствам

Всесвітня організація з охорони здоров’я змінила свою позицію щодо третьої дози вакцини від коронавірусу. Але її рекомендують колоти винятково вразливим верствам населення.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, пише Reuters.

«Бустерна (третя) доза вакцини — це не розкіш, яку відібрали у тих, хто все ще чекає першого щеплення. Це спосіб забезпечити безпеку для людей з найбільш уразливих груп», — сказав Клюге.

За його словами, до цього варто ставитися украй обережно, тому що досліджень про безпеку третьої дози дуже мало.