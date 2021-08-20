Новости

В Израиле людей в возрасте от 40 лет будут вакцинировать третьей дозой препарата против COVID-19

Автор:
София Телишевская
Дата:

Специальная комиссия Минздрава Израиля разрешила вакцинацию третьей бустерной дозой люддей в возрасте от 40 лет.

Об этом сообщает информагентство Newsru.co.il.

Также специалисты рекомендуют в третий раз вакцинироваться работникам системы образования и беременным женщинам. Сейчас оба решения комиссии требуют утверждения министром здравоохранения Израиля.

Впрочем больницы Израиля уже начали подготовку к кампании вакцинации третьей дозой. Желающие смогут получить «бустерную» дозу уже начиная с 21 августа.

Глава правительства Израиля Нафтали Беннет уже приветствовал решение специалистов Минздрава.

«Сделан еще один важный шаг в борьбе со штаммом «Дельта». Израиль на переднем крае всемирной борьбы с эпидемией. Граждане Израиля первыми в мире получили третью дозу вакцины, и мы продолжаем открывать возможности для очередных возрастных групп», — подчеркнул премьер.

Сейчас количество случаев заражения COVID-19 в Израиле продолжает расти несмотря на то, что страна стала первой в мире, где была полностью завершена кампания вакцинации населения. Специалисты связывают это с распространением штамма «Дельта».

Осенью Украину ожидает значительное распространение штамма «Дельта», поскольку сейчас он доминирует в более чем 20 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса.

  • «Дельта» протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и нуждаются в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.
  • Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применение третьей дозы вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и Moderna для американцев с ослабленным иммунитетом.
  • ВОЗ при этом призвала ввести мораторий на получение третьей дозы вакцины.
  • Производитель Pfizer заявил, что для защиты от новых штаммов понадобится третья доза. В отчете компании указано, что третья доза вакцины в пять раз увеличивает количество антител.