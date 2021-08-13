В США разрешили третью дозу вакцины для людей с ослабленным иммунитетом

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применение третьей дозы вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и Moderna для американцев с ослабленным иммунитетом.

Об этом сообщает CBS News.

Решение приняли после доводов Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США. Ранее FDA выступало против бустерных прививок. На решение FDA также повлияли начало новой волны COVID-19 в стране и стремительное распространение штамма «Дельта».

Для людей с ослабленным иммунитетом существует особый риск того, что болезнь будет протекать в тяжелой форме. Бустерный вариант вакцины будет нацелен на защиту организма, в том числе от штамма «Дельта».