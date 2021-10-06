Швеция приостанавливает прививки вакциной от коронавируса Moderna граждан до 30 лет, Дания — до 18 лет

Швеция и Дания решили приостановить вакцинацию Moderna среди младших возрастных групп из-за возможных редких побочных эффектов, в частности миокардита (воспаления сердечной мышцы) и перикардита (воспаления наружной оболочки сердечной мышцы).

Об этом сообщает агентство Associated Press.

В частности, агентство здравоохранения Швеции заявило, что приостановит минимум до 1 декабря использование вакцины Moderna для граждан моложе 30 лет. К такому решению привел рост количества случаев побочных эффектов среди молодежи после вакцинации.

«Связь особенно очевидна, когда дело доходит до вакцины Moderna Spikevax, особенно после второй дозы», — говорится в заявлении агентства здравоохранения страны.