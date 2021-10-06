Швеція призупиняє щеплення вакциною від коронавірусу Moderna громадян до 30 років, Данія — до 18 років

Швеція і Данія вирішили призупинити вакцинацію Moderna серед молодших вікових груп через можливі рідкісні побічні ефекти, зокрема міокардит (запалення серцевого мʼяза) та перикардит (запалення зовнішньої оболонки серцевого мʼяза).

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Зокрема, агентство охорони здоровʼя Швеції заявило, що призупинить щонайменше до 1 грудня використання вакцини Moderna для громадян, молодших за 30 років. До такого рішення призвело зростання кількості випадків побічних ефектів серед молоді після вакцинації.

«Зв’язок особливо очевидний, коли справа доходить до вакцини Moderna Spikevax, особливо після другої дози», — йдеться в заяві агентства охорони здоровʼя країни.