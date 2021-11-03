В США регулятор официально одобрил использование вакцины Pfizer для детей 5—11 лет

В США Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC) официально и окончательно одобрил применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5 — 11 лет.

Об этом идет речь на сайте регулятора.

Директор CDC Рошель Валенски подписала рекомендацию консультантов агентства по вакцинации детей. Там считают, что прививка детей в возрасте 5 — 11 лет снизит распространение COVID на 8% в период с ноября по март 2022 года.

Препарат вводят в двух дозах по 10 мкг, что составляет треть количества, которое получают люди старше 12 лет. Дозы будут разделять интервалом в три недели и колоть специальными иглами.