В «Дії» появился детский ковид-сертификат

В приложении «Дія» запустили ковид-сертификат для детей от 12 лет. Генерировать его могут родители в своем приложении после того, как ребенок получил первую или вторую прививку.

Об этом Министерство цифровой трансформации сообщило во вторник, 2 ноября.

Как это сделать:

авторизоваться в «Дії»;

добавить в «Дію» свидетельство о рождении ребенка;

в меню «Услуги» выбрать «COVID-сертификаты»;

сертификаты ребенка появятся в приложении вместе со взрослым.

С 14 лет подростки могут самостоятельно авторизоваться в «Дії» с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.