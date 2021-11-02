У «Дії» зʼявився дитячий ковід-сертифікат

У додатку «Дія» запустили ковід-сертифікат для дітей від 12 років. Генерувати його можуть батьки у своєму додатку після того, як дитина отримала перше або друге щеплення.

Про це Міністерство цифрової трансформації повідомило у вівторок, 2 листопада.

Як це зробити:

авторизуватись у «Дії»;

додати в «Дію» свідоцтво про народження дитини;

у меню «Послуги» обрати «COVID-сертифікати»;

сертифікати дитини з’являться в застосунку разом із дорослим.

З 14 років підлітки можуть самостійно авторизуватися в «Дії» за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричному паспорті.