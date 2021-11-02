У «Дії» зʼявився дитячий ковід-сертифікат

У додатку «Дія» запустили ковід-сертифікат для дітей від 12 років. Генерувати його можуть батьки у своєму додатку після того, як дитина отримала перше або друге щеплення.
Про це Міністерство цифрової трансформації повідомило у вівторок, 2 листопада.
Як це зробити:
- авторизуватись у «Дії»;
- додати в «Дію» свідоцтво про народження дитини;
- у меню «Послуги» обрати «COVID-сертифікати»;
- сертифікати дитини з’являться в застосунку разом із дорослим.
З 14 років підлітки можуть самостійно авторизуватися в «Дії» за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричному паспорті.
Зазначимо, що в Україні можна вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років за умови, що у них зроблені всі планові щеплення (якщо немає, то треба спершу зробити їх, і лише потім від ковіду). Вакцинувати дітей будуть тільки препаратом Pfizer. Для них цю вакцину використовують за тією ж схемою, що й для дорослих, – дві дози по 0,3 мл з інтервалом у 21—28 діб. Вакцинація дітей до 16 років відбувається за обов’язкової згоди батьків чи опікунів.
- Від 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.
- Невакцинованих будуть відстороняти від роботи без збереження зарплати, поки вони не зроблять щеплення. Відстороняти, якщо є довідка про протипоказання, не будуть.