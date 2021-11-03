У США регулятор офіційно схвалив використання вакцини Pfizer для дітей 5—11 років

У США Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) офіційно та остаточно схвалив застосування вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer для дітей 5 — 11 років.

Про це йдеться на сайті регулятора.

Директор CDC Рошель Валенські підписала рекомендацію консультантів агентства з вакцинації дітей. Там вважають, що щеплення дітей віком 5 — 11 років знизить поширення COVID на 8% у період з листопада до березеня 2022 року.

Препарат вводять у двох дозах по 10 мкг, що становить третину від кількості, яку отримують люди старше 12 років. Дози розділятимуть інтервалом у три тижні, а колотимуть дітей спеціальними голками.