У США схвалили бустерну дозу вакцин Moderna та Pfizer проти коронавірусу для людей від 18 років

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило бустерну дозу вакцини Moderna для вакцинації проти коронавірусу людей віком від 18 років.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Йдеться про використання дози 50 мкг для всіх дорослих, які пройшли вакцинацію будь-яким іншим схваленим препаратом проти коронавірусу.

Як зазначається, бустерну дозу слід вводити щонайменше через шість місяців після завершення первинної вакцинації проти COVID-19.

«Цей дозвіл на використання в екстрених випадках прийшов тієї критичної миті, коли ми вступаємо в зимові місяці і стикаємося зі зростанням числа випадків COVID-19 і госпіталізацій у всій країні», — заявив головний виконавчий директор Moderna Стефан Бансел.