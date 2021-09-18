У США визначили, що вакцина від Moderna є найбільш ефективною для запобігання госпіталізації

Центр із контролю та профілактики захворювань США визначив, що найкраще від госпіталізації через коронавірусу захищає вакцина компанії Moderna.

Про це пише The Hill.

Відомство провело дослідження ефективності різних вакцини і з’ясувало, що всі вони забезпечують надійний захист від госпіталізації, але найвищий він — саме у препарату від Moderna.

За даними дослідження, ефективність вакцини Moderna становила 93%, вакцини Pfizer — 88%, а вакцини Johnson & Johnson — 71%.

«Хоча ці реальні дані свідчать про деякий розкид рівнів захисту в залежності від вакцини, всі схвалені або дозволені FDA вакцини від COVID-19 забезпечують істотний захист від госпіталізації з COVID-19», — йдеться у звіті відомства.

У дослідженні взяли участь понад 3 600 дорослих, які були госпіталізовані у 21 лікарню США. Більшість учасників були невакциновані — 64%. Майже 13% були повністю вакциновані препаратом від Moderna, 20% — препаратом від Pfizer, а 3,1% — Johnson & Johnson.