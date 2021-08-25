CDC: Через штам «Дельта» ефективність вакцин від коронавірусу впала на 25%

Ефективність вакцинації від коронавірусу препаратами Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson впала з 91 до 66% після того, як штам «Дельта» почав поширюватись у США.

Про це йдеться в результатах дослідження Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC), які оприлюднили 24 серпня.

Інформацію отримали, дослідивши понад чотири тисячі лікарів у шести штатах. Усі лікарі були щеплені препаратами компаній Pfizer (65%), Moderna (33%) і Johnson & Johnson (2%) та щотижня здавали тести.

На початку дослідження (з 14 грудня 2020 року до 10 квітня 2021 року) ефективність вакцинації оцінювали у 91%. Однак за час домінування штаму «Дельта» цей показник зменшився до 66%.