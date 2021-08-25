CDC: Из-за штамма «Дельта» эффективность вакцин от коронавируса упала на 25%

Эффективность вакцинации от коронавируса препаратами Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson упала с 91 до 66% после того, как штамм «Дельта» начал распространяться в США.

Об этом говорится в результатах исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), которые обнародовали 24 августа.

Информацию получили, исследовав более четырех тысяч врачей в шести штатах. Все врачи были привиты препаратами компаний Pfizer (65%), Moderna (33%) и Johnson & Johnson (2%) и еженедельно сдавали тесты.

В начале исследования (с 14 декабря 2020 года до 10 апреля 2021 года) эффективность вакцинации оценивали в 91%. Однако за время доминирования штамма «Дельта» этот показатель упал до 66%.