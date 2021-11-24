В Молдове вводят бустерную вакцинацию — для некоторых категорий граждан

Министерство здравоохранения Молдовы одобрило бустерную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан.

Об этом на брифинге 24 ноября рассказала госсекретарь министерства Светлана Николаеску, сообщает NewsMaker.

По ее словам, бустерную дозу начнут предоставлять сначала людям из основных групп риска: медицинским, социальным и работникам системы образования, старше 60 лет.

Люди возрастом от 18 лет, имеющие хронические заболевания, тоже смогут получить бустерную дозу уже с понедельника, 29 ноября, когда приказ вступит в силу.