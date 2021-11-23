Euractiv: ЕС планирует ввести обязательность третьей дозы в COVID-сертификатах и сократить срок их действия

В Европейском Союзе в декабре планируется официально закрепить необходимость бустерной вакцинации в COVID-сертификате.
Об этом пишет Euractiv.
Европейская комиссия уже начала работу над этим и внесет соответствующие предложение в начале декабря. Тогда бустерная доза станет обязательной для валидности сертификата о вакцинации.
Соответствующее решение уже поддержала и еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.
«Я полностью согласна с неотложностью, и именно поэтому Европейская комиссия работает с максимальной неотложностью для усиления координации свободного передвижения, включая срок действия и роль бустеров в кампании вакцинации», — отметила она.
Кроме этого, в ЕС планируют сократить срок действия COVID-сертификатов после введения последней дозы — с 360 дней до 270.
Что касается туристов из третьих стран, то решение по ним пока не принято. В Европейской комиссии планируют ввести требование дополнительных ПЦР-тестов для вакцинированных.
В случае принятия такого решения для ЕС COVID-сертификаты с двумя дозами вакцинации будут валидны всего 270 дней. В частности, украинцы, получившие вторую дозу в мае-июне 2021 года уже весной 2022 года могут столкнуться с проблемами въезда в страны-члены ЕС, если не получат бустерную дозу.
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