В Италии разрешили бустерную вакцинацию против коронавируса — через 5 месяцев после базового курса иммунизации

Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) одобрило использование бустерной дозы против коронавируса.
Об этом сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца на своей странице в Facebook.
«Бустерная доза имеет решающее значение для лучшей защиты нас и тех, кто нас окружают. После последнего вывода AIFA это можно будет сделать через 5 месяцев после завершения первого цикла», — написал он и призвал людей делать прививки, «чтобы быть сильнее».
- Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что бустерная доза вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 станет доступной для украинцев после того, как страна достигнет 50-процентной вакцинации населения.
- 18 ноября в Германии разрешили делать дополнительную прививку от коронавируса всем без исключения жителям старше 18 лет.
- 19 ноября в США одобрили бустерную дозу вакцин Moderna и Pfizer против коронавируса для людей старше 18 лет. По данным ученых, бустерная доза мРНК-вакцины повысила нейтрализационные титры.