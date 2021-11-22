В Італії дозволили бустерну вакцинацію проти коронавірусу — через 5 місяців після базового курсу імунізації

«Бустерна доза має вирішальне значення для кращого захисту нас і тих, хто нас оточує. Після останнього висновку AIFA це можна буде зробити через 5 місяців після завершення першого циклу», — написав він та закликав людей робити щеплення, «щоб бути сильнішими».

Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко заявив, що бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 стане доступною українцям після того, коли країна досягне 50-відсоткової вакцинації населення.

18 листопада у Німеччині дозволили робити додаткове щеплення від коронавірусу всім без винятку жителям, старшим за 18 років.

19 листопада у США схвалили бустерну дозу вакцин Moderna та Pfizer проти коронавірусу для людей від 18 років. За даними науковців, бустерна доза мРНК-вакцини підвищила нейтралізаційні титри.