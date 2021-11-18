Німеччина дозволила бустерну вакцинацію проти COVID для всіх категорій дорослого населення

У Німеччині Постійна комісія з вакцинації (STIKO) при Інституті вірусології імені Роберта Коха розширила рекомендації щодо бустерної вакцинації своїх громадян.

Тепер додаткове щеплення від коронавірусу можуть зробити всі без винятку жителі Німеччини, старші 18 років, пише Reuters.

Бустерні щеплення рекомендовано проводити мРНК-вакцинами через шість місяців після базового курсу імунізації, але у STIKO припускають, що цей інтервал можна скорочувати й до пʼяти місяців.