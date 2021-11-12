Дания вернула упраздненный в сентябре карантин

В Дании после двух месяцев свободы вернули карантинные ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом, который вновь признали «социально критической болезнью».
Об этом сообщает Associated Press.
В течение следующего месяца в стране будет действовать COVID-пропуск, который отменили 10 сентября. Он является обязательным для лиц старше 15 лет и его нужно предъявлять при посещении общественных мест и мероприятий на открытом воздухе, где более 2 тысяч людей.
В COVID-пропуске указываются данные о вакцинации, тесте на коронавирус и информация о том, что человек переболел.
- Из-за коронавируса локдауны усиливают Австрия и Нидерланды.
- При этом Дания, Австрия и Нидерланды, как и еще 13 стран, остаются доступными для украинских туристов. Европейский Союз 9 ноября исключил Украину из перечня безопасных для путешествий стран, но каждое государство отдельно принимает решение, запрещать ли украинцам въезд.