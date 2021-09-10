Дания первой в ЕС отменила все COVID-ограничения

В Дании с пятницы, 10 сентября, отменили все карантинные ограничения, связанные с коронавирусом. Страна стала первой в Евросоюзе, которая вернулась к повседневной «доковидной» жизни.

Об этом сообщает Politico.

В стране высокий уровень вакцинации (более 80% взрослого населения), при этом низкая заболеваемость и смертность. Еще в августе министр здравоохранения Магнус Хойник заявил, что COVID-19 «больше не является критической угрозой для общества».

С пятницы COVID-паспорта больше не нужны для посещения баров, ресторанов, музеев, спортивных центров или ночных клубов, а детей больше не будут отправлять домой из школы, если они тесно контактировали с больным. Карантин грозит только взрослым больным.

Все работники возвращаются в офисы, а школы — к традиционной форме обучения. Также в общественном транспорте больше не нужно носить маски.

Это был последний этап смягчения карантинных ограничений.