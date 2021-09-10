Данія першою в ЄС скасувала всі COVID-обмеження

У Данії з пʼятниці, 10 вересня, скасовано всі карантинні обмеження, повʼязані з коронавірусом. Країна стала першою в Євросоюзі, яка повернулася до повсякденного «доковідного» життя.

Про це повідомляє Politico.

У країні високий рівень вакцинації (понад 80% дорослого населення), при цьому низька захворюваність і смертність. Ще в серпні міністр охорони здоровʼя Магнус Хойніке заявив, що COVID-19 «більше не є критичною загрозою для суспільства».

З пʼятниці COVID-паспорти більше не потрібні для відвідування барів, ресторанів, музеїв, спортивних центрів або нічних клубів, а дітей більше не будуть відправляти додому зі школи, якщо вони тісно контактували з хворим. Карантин загрожує тільки дорослим хворим.

Усі працівники повертаються в офіси, а школи — до традиційної форми навчання. Також у громадському транспорті більше не потрібно носити маски.

Це був останній етап помʼякшення карантинних обмежень.