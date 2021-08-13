Данія скасовує вимогу носити захисні маски у транспорті

Данія з 14 серпня скасовує вимогу носити захисні маски в автобусах, метро та поїздах.
Про це повідомили у Міністерстві транспорту країни.
«Зараз більша частина населення вакцинована, і ми повертаємося до більш звичного повсякденного життя. Це також означає, що ми можемо розпрощатися з масками в автобусах, поїздах і метро», — заявив міністр транспорту Бенні Енгельбрехт.
Водночас у міністерстві наголосили, що залишається актуальною вимога носити маски в аеропортах та літаках, оскільки авіація керується міжнародними правилами.
Окрім цього, у Данії скасували заборону на в’їзд пасажирів із «червоних» країн і регіонів, які не мають негативного результату тесту на коронавірус.
Заборона скасовується у суботу, 14 серпня, о 16.00.
У міністерстві зазначили, що вимогу можуть відновити, якщо з’являться країни, класифіковані як «червоні».
- З 17 липня Данія віднесла Україну до переліку країн «жовтої» зони за поширенням коронавірусу. Тому українці можуть їздити туди з туристичною метою та без повної вакцинації.