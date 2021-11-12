Данія повернула скасований у вересні карантин

У Данії після двох місяців свободи повернули карантинні обмеження на тлі зростання захворюваності на коронавірус, який знову визнали «соціально критичною хворобою».

Про це повідомляє Associated Press.

Протягом наступного місяця в країні діятиме COVID-перепустка, яку скасували 10 вересня. Вона є обовʼязковою для осіб віком від 15 років, і її потрібно предʼявляти при відвідуванні громадських місць та заходів на відкритому повітрі, де понад 2 тисячі людей.

У COVID-перепустці вказуються дані про вакцинацію, тест на коронавірус та інформація про те, що людина перехворіла.