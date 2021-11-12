Ще дві країни ЄС залишили відкритими кордони для українців, загалом їх 12

Європейський Союз 9 листопада виключив Україну з переліку безпечних для подорожей країн, утім, тепер кожна держава окремо ухвалює рішення, чи забороняти українцям вʼїзд. Так, Кіпр, Естонія, Хорватія, Чехія, Данія, Австрія, Бельгія, Ірландія, Швеція, Франція, Словаччина та Нідерланди оголосили, що не закриватимуть свої кордони для громадян України.

Інформацію про це підтвердив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Щодо Нідерландів, то з 13 листопада, крім свідоцтва про вакцинацію, для в’їзду буде необхідний негативний тест, а більш детальний перелік вимог ви можете переглянути на сайті МЗС — тут.

Естонія, Чехія, Данія, Швеція, Франція, Словаччина, Бельгія, Ірландія та Хорватія вимагають пройти повну вакцинацію сертифікованими у ЄС препаратами (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/Oxford–AstraZeneca). А от Австрія приймає і туристів, які вакциновані препаратом CoronaVac.

Кіпр, окрім вакцинованих, приймає українців з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленим до і після прибуття у країну.

Список відкритих для українців країн постійно оновлюється. З докладними умовами вʼїзду до європейських держав можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС України.