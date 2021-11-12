В Україні за добу зареєстрували 24 058 нових хворих на коронавірус. Найбільше — у Дніпропетровській області

В Україні за минулу добу, 11 листопада, зафіксували 24 058 нових випадків коронавірусу (з них дітей — 1 616).
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
За даними МОЗ, за добу госпіталізували 4 318 людей, летальних випадків — 750, одужав — 21 941 пацієнт.
Найбільше випадків коронавірусу за добу зареєстрували у Дніпропетровській (1 867), Одеській (1 816) областях та в Києві (1 802).
Від початку пандемії в Україні захворіли 3 179 577 людей, одужали — 2 594 679 пацієнтів, летальних випадків — 75 607.
За минулу добу проти COVID-19 вакцинували 279 136 людей, з них першу дозу отримали 141 347 людей, повністю імунізовані — 137 789 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 11 986 077 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 8 422 334 людини.
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- 11 листопада Закарпаття повернулося до «жовтої» зони.
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