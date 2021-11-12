В Украине за сутки зарегистрировали 24 058 новых больных коронавирусом. Больше всего — в Днепропетровской области

Больше всего случаев коронавируса за сутки зарегистрировали в Днепропетровской (1 867), Одесской (1 816) областях и в Киеве (1 802).

По данным Минздрава, за сутки госпитализировали 4 318 человек, летальных исходов — 750, выздоровел — 21 941 пациент.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В Украине за минувшие сутки, 11 ноября, зафиксировали 24 058 новых случаев коронавируса (из них детей — 1 616).

С начала пандемии в Украине заболели 3 179 577 человек, выздоровели — 2 594 679 пациентов, летальных случаев — 75 607.

За прошедшие сутки против COVID-19 вакцинировали 279 136 человек, из них первую дозу получили 141 347 человек, полностью иммунизированы — 137 789 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты уже 11 986 077 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 422 334 человека.