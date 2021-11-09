В Украине за сутки выявили 18 988 случаев коронавируса. Умерли 833 человека

С начала пандемии в Украине заболели 3 107 489 человек, выздоровели — 2 537 565 пациентов, умерли — 73 390.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В Украине за минувшие сутки, 8 ноября, зафиксировали 18 988 новых случаев коронавируса COVID-19 (из них детей — 1 183), умерли 833 пациента.

Кроме этого, с начала вакцинальной кампании привиты 11 546 723 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 038 054 человека. За прошедшие сутки вакцинировали 240 440 человек, первую дозу получили 140 439 человек, полностью иммунизированы — 100 001 человек.

По данным Минздрава, 91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошедшей неделе – не вакцинированы.