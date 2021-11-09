В Украине за сутки выявили 18 988 случаев коронавируса. Умерли 833 человека

В Украине за минувшие сутки, 8 ноября, зафиксировали 18 988 новых случаев коронавируса COVID-19 (из них детей — 1 183), умерли 833 пациента.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
За минувшие сутки госпитализировали 2 967 человек, выздоровели — 16 609.
С начала пандемии в Украине заболели 3 107 489 человек, выздоровели — 2 537 565 пациентов, умерли — 73 390.
Кроме этого, с начала вакцинальной кампании привиты 11 546 723 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 038 054 человека. За прошедшие сутки вакцинировали 240 440 человек, первую дозу получили 140 439 человек, полностью иммунизированы — 100 001 человек.
По данным Минздрава, 91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошедшей неделе – не вакцинированы.
- В Украине в красной зоне находятся 16 областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская. Также под ужесточение ограничений подпадает город Киев.
- С 8 ноября в Украине начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до тех пор, пока они не сделают прививку. Для них вакцинация от коронавируса обязательна.
- Это правило не распространяется на работников, у которых есть противопоказания к вакцинации и соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма № 028).