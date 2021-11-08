В Украине за воскресенье от коронавируса скончались 473 человека

В Украине за сутки 7 ноября выявили 13 068 новых больных коронавирусом, умерли от него 473 человека.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило в понедельник, 8 ноября.

Кроме этого, в воскресенье госпитализировали 3 532 больных. Всего с начала пандемии коронавирус в Украине выявили у 3 088 501 человека, умерли от него 72 557.

Что касается вакцинации, то за сутки 7 ноября прививки сделали 85 083 человека, из них первую дозу получили 51 603 человека. Всего в Украине вакцинировано 11 406 284 человека, из них обе дозы получили 7 938 053 человека.