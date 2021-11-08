В Украине за воскресенье от коронавируса скончались 473 человека

В Украине за сутки 7 ноября выявили 13 068 новых больных коронавирусом, умерли от него 473 человека.
Об этом Министерство здравоохранения сообщило в понедельник, 8 ноября.
Кроме этого, в воскресенье госпитализировали 3 532 больных. Всего с начала пандемии коронавирус в Украине выявили у 3 088 501 человека, умерли от него 72 557.
Что касается вакцинации, то за сутки 7 ноября прививки сделали 85 083 человека, из них первую дозу получили 51 603 человека. Всего в Украине вакцинировано 11 406 284 человека, из них обе дозы получили 7 938 053 человека.
- В Украине с понедельника, 8 ноября, начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до того момента, пока они не привьются. Для них вакцинация от коронавируса обязательна. Это правило не распространяется на работников, у которых есть противопоказания к вакцинации и они предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма № 028).
- В Минздраве заявили, что проверка сертификатов о вакцинации не является разглашением врачебной тайны, поскольку там нет диагноза или обращения к врачу.