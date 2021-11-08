В Україні за неділю від коронавірусу померли 473 людини

В Україні за добу 7 листопада виявили 13 068 нових хворих на коронавірус, померли від нього 473 людини.
Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило у понеділок, 8 листопада.
Крім цього, у неділю шпиталізували 3 532 хворих. Загалом з початку пандемії коронавірус в Україні виявили у 3 088 501 людини, померли від нього 72 557.
Що стосується вакцинації, то за добу 7 листопада щеплення зробили 85 083 людини, з них першу дозу отримали 51 603 людини. Всього в Україні вакциновано 11 406 284 людини, з них повністю імунізовані 7 938 053 людини.
- В Україні з понеділка, 8 листопада, почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян та чиновників без збереження зарплати і нарахування стажу (звільняти їх заборонено) — до того моменту, поки вони не зроблять щеплення. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою. Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).
- У МОЗ заявили, що перевірка сертифікатів про вакцинацію не є розголошенням лікарської таємниці, адже там немає діагнозу чи звернення до лікаря.