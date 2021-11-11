Минздрав: Закарпатье вернулось в «желтую» зону

В Украине расширили «желтую» зону карантинных ограничений, переведя в нее еще одну область.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По состоянию на 11 ноября, в «желтую» зону входят три области: Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская.

Ослабление ограничений ввели в Закарпатье, где продолжается снижение уровня загруженности коек с кислородом и количества госпитализаций. Коэффициент выявления случаев инфицирования в регионе также меньше 20%.