МОЗ: Закарпаття повернулося до «жовтої» зони

В Україні розширили «жовту» зону карантинних обмежень, перевівши до неї ще одну область.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Станом на 11 листопада, до «жовтої» зони входять три області: Закарпатська, Кіровоградська та Тернопільська.
Послаблення обмежень запровадили на Закарпатті, де триває зниження рівня завантаженості ліжок із киснем і кількості госпіталізацій. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування у регіоні також є меншим за 20%.
- Наразі в «червоній» зоні перебувають 16 областей: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська. Також під посилення обмежень підпадає місто Київ.
- У «помаранчевій» — п’ять областей: Вінницька, Полтавська, Харківська, Чернівецька та Черкаська, яка з 12 листопада перейде до «червоної» зони.
- За минулу добу в Україні зареєстрували 24 747 нових випадків коронавірусу (з них дітей — 1 550). 8 листопада в Україні від коронавірусу померла рекордна кількість людей — 833.