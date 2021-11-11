МОЗ: Закарпаття повернулося до «жовтої» зони

В Україні розширили «жовту» зону карантинних обмежень, перевівши до неї ще одну область.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Станом на 11 листопада, до «жовтої» зони входять три області: Закарпатська, Кіровоградська та Тернопільська.

Послаблення обмежень запровадили на Закарпатті, де триває зниження рівня завантаженості ліжок із киснем і кількості госпіталізацій. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування у регіоні також є меншим за 20%.