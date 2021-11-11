В Україні за добу виявили 24 747 нових випадків коронавірусу. Найбільше — у Києві

В Україні за минулу добу, 10 листопада, зареєстрували 24 747 нових випадків коронавірусу (з них дітей — 1 550).

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

За даними МОЗ, за добу госпіталізували 4 778 людей, померли 652 пацієнти, одужали — 18 896.

Найбільше хворих за добу зареєстрували у Києві (2 002), Дніпропетровській (1 999), Харківській (1 550) та Одеській (1 469) областях.

Від початку пандемії в Україні захворіли 3 155 519 людей, одужали — 2 572 738 пацієнтів, летальних випадків — 74 857.