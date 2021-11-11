В Україні за добу виявили 24 747 нових випадків коронавірусу. Найбільше — у Києві

В Україні за минулу добу, 10 листопада, зареєстрували 24 747 нових випадків коронавірусу (з них дітей — 1 550).
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
За даними МОЗ, за добу госпіталізували 4 778 людей, померли 652 пацієнти, одужали — 18 896.
Найбільше хворих за добу зареєстрували у Києві (2 002), Дніпропетровській (1 999), Харківській (1 550) та Одеській (1 469) областях.
Від початку пандемії в Україні захворіли 3 155 519 людей, одужали — 2 572 738 пацієнтів, летальних випадків — 74 857.
Також за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 277 097 людей, першу дозу отримали 147 344 людини, другу — 129 753 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 11 844 730 людей, з них повністю імунізовані — 8 284 545.
- 8 листопада в Україні від коронавірусу померла рекордна кількість людей — 833.
- Наразі в «червоній» зоні перебувають 16 областей: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська. Також під посилення обмежень підпадає місто Київ.
- З 12 листопада Черкаська область також переходить у «червону» карантинну зону.