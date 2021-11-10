В Україні за добу виявили 23 283 нові випадки коронавірусу, найбільше — у Дніпропетровській області

В Україні за минулу добу, 9 листопада, зафіксували 23 283 нові випадки коронавірусу (з них дітей — 1 539).
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
За даними МОЗ, за добу госпіталізували 5 696 хворих, померли 816 пацієнтів, одужали 16 277 людей.
Найбільше хворих за добу зареєстрували у Дніпропетровській області (1 792), Києві (1 740) та на Харківщині (1 719).
Від початку пандемії в Україні захворіли 3 130 772 людини, померли 74 206 пацієнтів, одужали — 2 553 842.
Також за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 267 401 людину, першу дозу отримали 150 663 людини, другу — 116 738 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 697 386 людей, з них отримали дві дози 8 154 792 людини.
- В Україні за 8 листопада виявили 18 988 випадків коронавірусу. Померла рекордна кількість хворих — 833 людини.
- Наразі в «червоній» зоні перебувають 16 областей: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська. Також під посилення обмежень підпадає місто Київ.
- З 12 листопада Черкаська область також переходить у «червону» карантинну зону.