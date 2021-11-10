В Україні за добу виявили 23 283 нові випадки коронавірусу, найбільше — у Дніпропетровській області

За даними МОЗ, за добу госпіталізували 5 696 хворих, померли 816 пацієнтів, одужали 16 277 людей.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

В Україні за минулу добу, 9 листопада, зафіксували 23 283 нові випадки коронавірусу (з них дітей — 1 539).

Найбільше хворих за добу зареєстрували у Дніпропетровській області (1 792), Києві (1 740) та на Харківщині (1 719).

Від початку пандемії в Україні захворіли 3 130 772 людини, померли 74 206 пацієнтів, одужали — 2 553 842.

Також за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 267 401 людину, першу дозу отримали 150 663 людини, другу — 116 738 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 697 386 людей, з них отримали дві дози 8 154 792 людини.