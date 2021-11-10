В Украине за сутки выявили 23 283 новых случая коронавируса, больше всего — в Днепропетровской области

В Украине за минувшие сутки, 9 ноября, зафиксировали 23 283 новых случая коронавируса (из них детей — 1 539).
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
По данным Минздрава, за сутки госпитализировали 5 696 больных, умерли 816 пациентов, выздоровели 16 277 человек.
Больше всего больных за сутки зарегистрировали в Днепропетровской области (1 792), Киеве (1 740) и на Харьковщине (1 719).
С начала пандемии в Украине заболели 3 130 772 человека, умерли 74 206 пациентов, выздоровели — 2 553 842.
Также за прошедшие сутки против COVID-19 вакцинировали 267 401 человека, первую дозу получили 150 663 человека, вторую — 116 738 человек.
С начала вакцинальной кампании привили 11 697 386 человек, из них получили две дозы 8 154 792 человека.
- В Украине за 8 ноября выявили 18 988 случаев коронавируса. Умерло рекордное количество больных — 833 человека.
- Сейчас в «красной» зоне находятся 16 областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская. Также под ужесточение ограничений подпадает город Киев.
- С 12 ноября Черкасская область также переходит в «красную» карантинную зону.