В Украине за сутки выявили 24 747 новых случаев коронавируса. Больше всего — в Киеве

В Украине за минувшие сутки, 10 ноября, зарегистрировали 24 747 новых случаев коронавируса (из них детей — 1 550).

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным Минздрава, за сутки госпитализировали 4 778 человек, умерли 652 пациента, выздоровели — 18 896.

Больше всего больных за сутки зарегистрировали в Киеве (2 002), Днепропетровской (1 999), Харьковской (1 550) и Одесской (1 469) областях.

С начала пандемии в Украине заболели 3 155 519 человек, выздоровели — 2 572 738 пациентов, летальных исходов — 74 857.