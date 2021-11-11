В Украине за сутки выявили 24 747 новых случаев коронавируса. Больше всего — в Киеве

В Украине за минувшие сутки, 10 ноября, зарегистрировали 24 747 новых случаев коронавируса (из них детей — 1 550).
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
По данным Минздрава, за сутки госпитализировали 4 778 человек, умерли 652 пациента, выздоровели — 18 896.
Больше всего больных за сутки зарегистрировали в Киеве (2 002), Днепропетровской (1 999), Харьковской (1 550) и Одесской (1 469) областях.
С начала пандемии в Украине заболели 3 155 519 человек, выздоровели — 2 572 738 пациентов, летальных исходов — 74 857.
Также за минувшие сутки против COVID-19 вакцинировали 277 097 человек, первую дозу получили 147 344 человека, вторую — 129 753 человека.
С начала вакцинальной кампании привиты уже 11 844 730 человек, из них полностью иммунизированы — 8 284 545.
- 8 ноября в Украине от коронавируса умерло рекордное количество людей — 833.
- В настоящее время в «красной» зоне находятся 16 областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская. Также под ужесточение ограничений подпадает город Киев.
- С 12 ноября Черкасская область также переходит в «красную» карантинную зону.